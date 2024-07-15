Безуглую уволили с должности в Комитете нацбезопасности

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности отозвал одиозного нардепа Марьяну Безуглую ("Слуга народа") с должности главы подкомитета по демократическому гражданскому контролю﻿. Об этом заявила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, сообщает Деловая столица.

"Комитет нацбезопасности принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля... Относительно отзыва Безуглой с заместителя главы комитета, то Офис блокирует решение и руководство ВР не выносит это постановление в зал" , — отметила нардеп.