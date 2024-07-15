Зеленський прокоментував можливі кадрові зміни в Кабміні

Зміни в уряді Україні можуть бути. Зараз цим процесом займаються та обговорюють питання з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише Александр Белоус, РБК-Україна.

"Ми не можемо говорити просто про зміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, вони напевно можуть бути. Ми займаємося цим процесом" , - сказав Зеленський і додав, що проговорює з міністрами і Шмигалем "деякі речі".

Зеленський нагадав, що уряд Шмигаля працює найдовше в історії України.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про намір президента Володимира Зеленського змінити Дениса Шмигаля, який очолює уряд з початку коронакризи у березні 2020 році.

Водночас член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що відставка Дениса Шмигаля неможлива під час дії воєнного стану в Україні, оскільки вона матиме наслідком відставку усього уряду. Тому, за його словами, потрібно змінити законодавство, щоб відправити Шмигаля у відставку.