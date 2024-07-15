Зеленский прокомментировал возможные кадровые изменения в Кабмине

Изменения в правительстве Украины могут произойти. Сейчас этим процессом занимаются и обсуждают вопросы с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы не можем говорить просто об смене премьер-министра, это говорит о том, что могут быть изменения в правительстве, они наверняка могут быть. Мы занимаемся этим процессом" , - сказал Зеленский и добавил, что проговаривает с министрами и Шмыгалем "некоторые вещи".

Зеленский напомнил, что правительство Шмыгаля работает дольше всего в истории Украины.

Напомним, в последнее время в СМИ появилась информация о намерении президента Владимира Зеленского сменить Дениса Шмыгаля, возглавляющего правительство с начала коронакризиса в марте 2020 года.

В то же время член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что отставка Дениса Шмыгаля невозможна во время действия военного положения в Украине, поскольку она повлечет за собой отставку всего правительства. Поэтому, по его словам, следует изменить законодательство, чтобы отправить Шмыгаля в отставку.