Зеленський розповів, як триває мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні відбувається за планом військових. Але майданчиків для підготовки мобілізованих у країні недостатньо. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Данило Крамаренко, РБК-Україна.

Зокрема, президента попросили оцінити хід кампанії за два місяці після набуття чинності новим законом про мобілізацію та підготовку особового складу.

"Військові кажуть, що все йде за їхнім планом. Щодо стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так" , - зазначив Зеленський.

Він також додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.