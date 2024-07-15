Зеленский рассказал, как продолжается мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине идет по плану военных. Но площадок для подготовки мобилизованных внутри страны недостаточно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

В частности, президента попросили оценить ход кампании спустя два месяца после вступления в силу нового закона о мобилизации и подготовку личного состава.

"Военные говорят, что все идет по их плану. Что касается тренировочных площадок, их недостаточно. Что касается, можно ли их расширить, уже идет расширение. Что касается, можно ли расширить базу за границей, да" , - отметил Зеленский.

Он также добавил, что расширение тренировочных баз является одним из пунктов двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Польшей.