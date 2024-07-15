Зеленський про Залужного, Сирського та прорив РФ на Харківщині: Розберемося пізніше

Російська Федерація ймовірно здійснила б прорив у Харківській області неважливо від того, хто обіймав би посаду головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ). Про це розповів президент України Володимир Зеленський, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як нагадав президент, перед наступом ворога на Харківську область Україна очікувала на озброєння та голосування пакета (пакету допомоги з боку США, - ред.) протягом майже 8 місяців. Це було серйозним викликом для Києва.

"Я не хочу порівнювати (Валерія Залужного та Олександра Сирського, - ред.). Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, щоб було якби не змінилося керівництво армії. Мені складно сказати. І відверто я не хочу про це говорити" , - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, вищезгадане є післявоєнним питанням. Водночас важливо поважати та бути вдячним всім, хто працює та воює за Україну.

Наступ на Харківську область

"Я не вважаю, якби будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву (у Харківській області, - ред.). Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли росіяни. І було завдання зайти окупувати Харків" , - додав він.

Зеленський відзначив, що плюсом в призначенні Сирського головнокомандувачем ЗСУ було те, що він знає регіон, оскільки операція зі звільнення територій області проходила саме під його командуванням.