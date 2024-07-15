Зеленский о Залужном, Сырском и прорыве РФ на Харьковщине: Разберемся позже

Российская Федерация вероятно осуществила бы прорыв в Харьковской области неважно от того, кто занимал бы должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как напомнил президент, перед наступлением врага на Харьковскую область Украина ожидала вооружения и голосования пакета (пакета помощи со стороны США, - ред.) в течение почти 8 месяцев. Это было серьезным вызовом для Киева.

"Я не хочу сравнивать (Валерия Залужного и Александра Сырского, - ред.). Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял свою задачу на своем месте. Сложно сказать, чтобы было если бы не изменилось руководство армии. Мне сложно сказать. И откровенно я не хочу об этом говорить" , - заявил Зеленский.

По словам Зеленского, вышеупомянутое является послевоенным вопросом. В то же время важно уважать и быть благодарным всем, кто работает и воюет за Украину.

Наступление на Харьковскую область

"Я не считаю, если бы кто-либо был на месте Сырского, не было бы соответствующего прорыва (в Харьковской области, - ред.). Я считаю, он бы был. Потому что этого хотели россияне. И была задача зайти оккупировать Харьков" , - добавил он.

Зеленский отметил, что плюсом в назначении Сырского главнокомандующим ВСУ было то, что он знает регион, поскольку операция по освобождению территорий области проходила именно под его командованием.