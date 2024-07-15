Зеленський попередив скептиків у НАТО про можливий дефіцит газу через удари РФ

Газосховища, які знаходяться в західних регіонах України, можуть бути пошкоджені під час ракетних ударів росіян і тому деякі країни Європи можуть взимку залишитися без газу﻿. Про це заявив президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції, коментуючи заборону країнам НАТО, зокрема Польщі, збивати російські ракети в небі над Заходом Уккраїни, повідомляє Ділова столиця.

"Я вважаю, що це абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі. Ми говоримо саме про цей напрямок, напрямок газосховищ України, куди часто прилітає" , — сказав він.

Голова держави додав, в НАТО є скептики щодо цієї ідеї, а також "в принципі до нас", не уточнивши, про які країни йдеться.

"Так ось, дуже важливо, що цим газом, які в нашому газосховищі, користуються саме ці країни. Це цікаво. І мені здається, що цей скепсис країн повинен зменшуватися, бо, якщо ми не захистимо наші газосховища, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди" , – зазначив Зеленськийй.

Він також нагадав, що Україна підписала з Польщею угоду про двосторонні гарантії безпеки, яка передбчає "технічний розгляд цього питання".

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ідею збивати російські ракети з Польщі.