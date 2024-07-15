Зеленский предупредил скептиков в НАТО о возможном дефиците газа из-за ударов РФ

Газохранилища, которые находятся в западных регионах Украины, могут быть повреждены во время ракетных ударов россиян и поэтому некоторые страны Европы могут остаться зимой без газа﻿. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции, комментируя запрет странам НАТО, в частности Польши, сбивать российские ракеты в небе над Западом Украины, сообщает Деловая столица.

"Я считаю, что это абсолютно справедливо, если Польша будет нам помогать сбивать ракеты, идущие именно в направлении Польши. Мы говорим именно об этом направлении, направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает" , — сказал он.

Глава государства добавил, у НАТО есть скептики по этой идее, а также "в принципе к нам", не уточнив, о каких странах идет речь.

"Так вот очень важно, что этим газом, которые в нашем газохранилище, пользуются именно эти страны. Это интересно. И мне кажется, что этот скепсис стран должен уменьшаться, потому что, если мы не защитим наши газохранилища, то эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи" , – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что Украина подписала с Польшей соглашение о двусторонних гарантиях безопасности, которое предусматривает "техническое рассмотрение этого вопроса".

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг идею сбивать российские ракеты из Польши.