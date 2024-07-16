Close button

У Курській області РФ дрони атакували завод низьковольтної апаратури

У російській Курській області горить завод низьковольтної апаратури нібито після атаки українських дронів, повідомляє Українська правда.

Зокрема, повідомляється завод низьковольтної апаратури горить у селищі міського типу Корневе.

"Палає на площі 400 квадратів. Робітники евакуювалися до прибуття пожежників – попередньо, постраждала одна людина", – написав Telegram-канал Mash.

Згодом в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов підтвердив факт пожежі на заводі.

"Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апарати в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів", – повідомив чиновник.

Новини

Популярні теми форуму

analytics