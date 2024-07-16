В Курской области РФ дроны атаковали завод низковольтной аппаратуры

В российских пабликах сообщили, что в Курской области горит завод низковольтной аппаратуры якобы после атаки украинских дронов, сообщает Украинская правда.

В частности, сообщается завод низковольтной аппаратуры горит в поселке городского типа Корневое.

"Горит на площади 400 квадратов. Рабочие эвакуировались до прибытия пожарных - предварительно, пострадал один человек" , – пишет Telegram-канал Mash.

Впоследствии врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил факт пожара на заводе.