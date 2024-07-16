В Курской области РФ дроны атаковали завод низковольтной аппаратуры
В российских пабликах сообщили, что в Курской области горит завод низковольтной аппаратуры якобы после атаки украинских дронов, сообщает Украинская правда.
В частности, сообщается завод низковольтной аппаратуры горит в поселке городского типа Корневое.
"Горит на площади 400 квадратов. Рабочие эвакуировались до прибытия пожарных - предварительно, пострадал один человек", – пишет Telegram-канал Mash.
Впоследствии врио губернатора Курской области Алексей Смирнов подтвердил факт пожара на заводе.
"Сегодня ночью украинский коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры в Коренево. Никто из работников не пострадал. Возгорание в одном из технологических цехов тушат пожарные расчеты из двух районов", – сообщил чиновник.