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Курс валют НБУ на 16 липня

Курс валют НБУ на 16 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 липня знизився до рівня 41.0107 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 44.7263 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 53.2011 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 45.8425 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.5183 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.010 700 --0.0327
EUR Євро 44.726 300 +0.0403
GBP Фунт стерлінгів 53.201 100 +0.0089
CHF Швейцарський франк 45.842 500 +0.0096
PLN Польський злотий 10.518 300 +0.0164

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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