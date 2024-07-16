Курс валют НБУ на 16 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 15 липня знизився до рівня 41.0107 за 1 долар.
Євро подорожчав на 4 коп. до 44.7263 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 53.2011 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 45.8425 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.5183 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.010 700
|EUR
|Євро
|44.726 300
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.201 100
|CHF
|Швейцарський франк
|45.842 500
|PLN
|Польський злотий
|10.518 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.