Курс валют НБУ на 16 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 липня знизився до рівня 41.0107 за 1 долар.

Євро подорожчав на 4 коп. до 44.7263 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 1 коп. до 53.2011 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 1 коп. до 45.8425 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 10.5183 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.010 700 EUR Євро 44.726 300 GBP Фунт стерлінгів 53.201 100 CHF Швейцарський франк 45.842 500 PLN Польський злотий 10.518 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.