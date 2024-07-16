Курс валют НБУ на 16 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 16 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 15 июля, понизился до уровня 41.0107 за 1 доллар.
Евро подорожал на 4 коп до 44.7263 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 53.2011 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 45.8425 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.5183 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.010700
|EUR
|Евро
|44.726300
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.201100
|CHF
|Швейцарский франк
|45.842500
|PLN
|Польский злотый
|10.518300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.