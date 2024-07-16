Курс валют НБУ на 16 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 16 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 июля, понизился до уровня 41.0107 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 44.7263 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 53.2011 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 45.8425 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.5183 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.010 700 EUR Евро 44.726 300 GBP Фунт стерлингов 53.201 100 CHF Швейцарский франк 45.842 500 PLN Польский злотый 10.518 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.