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Курс валют НБУ на 16 июля

Курс валют НБУ на 16 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 16 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 июля, понизился до уровня 41.0107 за 1 доллар.

Евро подорожал на 4 коп до 44.7263 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 1 коп до 53.2011 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 1 коп до 45.8425 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 10.5183 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.010700 --0.0327
EUR Евро 44.726300 +0.0403
GBP Фунт стерлингов 53.201100 +0.0089
CHF Швейцарский франк 45.842500 +0.0096
PLN Польский злотый 10.518300 +0.0164

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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