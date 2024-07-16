Середня пенсія з початку року зросла на 430 гривень – дані ПФУ

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 липня 2024 року. Загалом в Україні було 10,3 млн пенсіонерів.﻿ Про це свідчать дані ПФУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Середній розмір пенсії з початку року зріс на 431,37 гривень або на 8,0% до 5 816,62 гривень.

При цьому інфляція в Україні з початку 2024 року становила 4,3%.

Індексація пенсій

Нагадаємо, в Україні провели індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% індексовано пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсія призначена на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію за інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривень або на 15,8% до 4 622,59 гривень.