Средняя пенсия с начала года выросла на 430 гривен – данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2024 года. Всего в Украине было 10,3 млн пенсионеров.﻿ Об этом свидетельствуют данные ПФУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 гривен или на 8,0% до 5 816,62 гривен.

При этом инфляция в Украине с начала 2024 года составила 4,3%.

Индексация пенсий

Напомним, в Украине провели индексацию пенсий с 1 марта 2024 года.

На 8% индексированы пенсии для:

9,5 млн "гражданских" пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях

596 тысяч пенсионеров силовых ведомств

97,8 тысяч человек, получающих пенсию по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, в результате Чернобыльской катастрофы.

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. Среднегодовая инфляция составила 12,9%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 гривен или на 15,8% до 4 622,59 гривен.