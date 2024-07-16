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РФ за добу втратила 1100 військових та 13 танків – Генштаб

РФ за добу втратила 1100 військових та 13 танків – Генштаб
Фото: Facebook

РФ в ході війни проти України втратила за добу приблизно 1110 військових, 45 безпілотниківЮ 44 артсистеми, 13 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 561 400 (+1 110) осіб,
  • танків − 8 227 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 15 862 (+36) од,
  • артилерійських систем − 15 368 (+44) од,
  • РСЗВ − 1 119 (+0) од,
  • засобів ППО − 892 (+0) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 193 (+45) од,
  • крилатих ракет − 2 398 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 680 (+57) од,
  • спеціальної техніки − 2 577 (+8) од.

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