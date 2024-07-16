РФ за добу втратила 1100 військових та 13 танків – Генштаб

РФ в ході війни проти України втратила за добу приблизно 1110 військових, 45 безпілотниківЮ 44 артсистеми, 13 танків та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали: