РФ за сутки потеряла 1100 военных и 13 танков – Генштаб
РФ в ходе войны против Украины потеряла за сутки примерно 1110 военных, 45 беспилотников, 44 артсистемы, 13 танков и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 561 400 (+1 110) человек,
- танков − 8 227 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 15 862 (+36) ед,
- артиллерийских систем − 15 368 (+44) ед,
- РСЗО − 1 119 (+0) ед,
- средств ПВО − 892 (+0) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 193 (+45) ед,
- крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 680 (+57) ед,
- специальной техники – 2 577 (+8) ед.