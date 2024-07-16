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РФ за сутки потеряла 1100 военных и 13 танков – Генштаб

РФ за сутки потеряла 1100 военных и 13 танков – Генштаб
Фото: Facebook

РФ в ходе войны против Украины потеряла за сутки примерно 1110 военных, 45 беспилотников, 44 артсистемы, 13 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 561 400 (+1 110) человек,
  • танков − 8 227 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 862 (+36) ед,
  • артиллерийских систем − 15 368 (+44) ед,
  • РСЗО − 1 119 (+0) ед,
  • средств ПВО − 892 (+0) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 193 (+45) ед,
  • крылатых ракет − 2 398 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 680 (+57) ед,
  • специальной техники – 2 577 (+8) ед.

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