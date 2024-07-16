РФ за сутки потеряла 1100 военных и 13 танков – Генштаб

РФ в ходе войны против Украины потеряла за сутки примерно 1110 военных, 45 беспилотников, 44 артсистемы, 13 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.07.24 ориентировочно составили: