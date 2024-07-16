Обстріл Мирнограда на Донеччині: дістали тіла двох загиблих

Тіла двох людей, яких шукали серед завалів багатоповерхівки у Мирнограді після обстрілу 14 липня, знайшли. Про це розповів виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк, повідомляє Суспільне.

Тіла подружжя, а саме 67-річної жінки та 69-річного чоловіка, знайшли зранку 16 липня. Їх шукали два дні.

Нагадаємо, 14 липня російські війська вдарили по місту Мирноград на Донеччині − загарбники влучили в адмінбудівлю та багатоквартирний будинок. Спершу повідомлялося про 1 загиблу людину і 6 поранених.