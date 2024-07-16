Обстрел Мирнограда в Донецкой области: достали тела двух погибших

Тела двух человек, которых искали среди завалов многоэтажки в Мирнограде после обстрела 14 июля, обнаружили. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк, сообщает Суспільне.

Тела супругов, а именно 67-летней женщины и 69-летнего мужчины, нашли утром 16 июля. Их искали два дня.

Напомним, 14 июля российские войска ударили по городу Мирноград Донецкой области - захватчики попали в админздание и многоквартирный дом. Сначала сообщалось о 1 погибшем человеке и 6 раненых.