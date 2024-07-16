Байден вважає кандидата у віцепрезиденти від республіканців "клоном Трампа"

Президент США Джо Байден назвав кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса "клоном" Дональда Трампа. Заяву Байдена наводить Bloomberg, повідомляє Європейська правда.

Вибір Трампа чинний президент прокоментував, піднімаючись на борт літака Air Force One перед вильотом до Лас-Вегаса.

"Він клон Трампа в питаннях. Я не бачу жодної різниці" , – сказав Байден.

В окремому повідомленні у соцмережах він також вказав, що хоча Венс "говорить багато про трудящих", "він і Трамп хочуть підвищити податки для сімей середнього класу, одночасно просуваючи ще більше зниження податків для багатих".

Напередодні Трамп обрав своїм імовірним віцепрезидентом сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса.

Ді Венс є активним критиком допомоги Україні. Серед іншого, він пропонував, аби Київ проголосив нейтральний статус, пішов на переговори з Росією і був готовий іти на територіальні поступки. Натомість соратник Трампа закликав США зосередитись на суперництві з Китаєм.

Також на з'їзді Республіканської партії Трамп отримав достатню кількість голосів, щоб стати кандидатом у президенти.