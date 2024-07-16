Байден считает кандидата в вице-президенты от республиканцев "клоном Трампа"

Президент США Джо Байден назвал кандидата в вице-президенты своего оппонента Дональда Трампа, Джей Ди Венса, "клоном" республиканца. Заявление Байдена приводит Bloomberg, сообщает Европейская правда.

Выбор Трампа действующий президент прокомментировал, поднимаясь на борт самолета Air Force One перед вылетом в Лас-Вегас.

"Он клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы" , – сказал Байден.

В отдельном сообщении в соцсетях он также указал, что хотя Вэнс "говорит много о рабочих", он и Трамп "хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно выступая за еще большее снижение налогов для богатых".

Накануне Трамп выбрал своим вероятным вице-президентом сенатора от штата Огайо Джей Ди Венса.

Ди Вэнс является активным критиком помощи Украине. Среди прочего, он предлагал, чтобы Киев провозгласил нейтральный статус, пошел на переговоры с Россией и был готов идти на территориальные уступки. Зато соратник Трампа призвал США сосредоточиться на соперничестве с Китаем.

Также на съезде Республиканской партии Трамп получил достаточное количество голосов, чтобы стать кандидатом в президенты.