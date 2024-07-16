У Німеччині танк випадково відкрив стрілянину і зачепив авто

У Німеччині танк, що прямував на військові навчання, випадково відкрив стрілянину і зачепив цивільну автівку.﻿ Про це пише Spiegel з посиланням на дані поліції, повідомляє Європейська правда.

Інцидент трапився у Баварії. Танк пересувався у колоні військової техніки і зробив кілька пострілів, коли рухався по федеральній трасі у напрямку міста Пассау.

Постріли були зроблені холостими патронами, а озброєння танку було направлене вгору з міркувань безпеки.

Однак гільзи від патрона влучили в автомобіль, за кермом якого перебувала 32-річна жінка.

До розслідування інциденту буде залучено прокуратуру Пассау.