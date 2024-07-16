В Германии танк случайно открыл стрельбу и зацепил авто

В Германии танк, направлявшийся на военные учения, случайно открыл стрельбу, в результате чего была повреждена гражданская машина. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные полиции, сообщает Европейская правда.

Инцидент произошел в Баварии. Танк передвигался в колонне военной техники и сделал несколько выстрелов, когда двигался по федеральной трассе в направлении города Пассау.

Выстрелы были сделаны холостыми патронами, а вооружение танка было направлено вверх из соображений безопасности.

Однако гильзы от патрона попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

К расследованию инцидента будет привлечена прокуратура Пассау.