В Германии танк случайно открыл стрельбу и зацепил авто
В Германии танк, направлявшийся на военные учения, случайно открыл стрельбу, в результате чего была повреждена гражданская машина. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные полиции, сообщает Европейская правда.
Инцидент произошел в Баварии. Танк передвигался в колонне военной техники и сделал несколько выстрелов, когда двигался по федеральной трассе в направлении города Пассау.
Выстрелы были сделаны холостыми патронами, а вооружение танка было направлено вверх из соображений безопасности.
Однако гильзы от патрона попали в автомобиль, за рулем которого находилась 32-летняя женщина.
К расследованию инцидента будет привлечена прокуратура Пассау.