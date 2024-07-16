Вартість нафти впала через сповільнення китайської економіки

Ціни на нафту знизилися у вівторок через занепокоєння з приводу уповільнення китайської економіки, що спричинить зниження попиту, хоча зростає консенсус щодо того, що Федеральна резервна система США почне знижувати свою ключову процентну ставку, повідомляє Enkorr.

Ф'ючерси на Brent упали на 21 цент, або 0,25%, до $84,64 за барель, на 04:08 за Гринвічем, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 25 центів, або 0,31%, до $81,66.

Ринковий стратег IG Yeap Jun Rong сказав в електронному листі, що слабша динаміка китайських економічних даних "ставить під сумнів те, що учасники ринку занадто оптимістичні щодо прогнозів попиту на нафту в Китаї".

Згідно з офіційними даними, друга за величиною економіка світу зросла на 4,7% у квітні-червні. Це найнижчий показник із І кварталу 2023 року й не відповідає прогнозу 5,1% в опитуванні Reuters. Він також уповільнився порівняно з 5,3% зростання у попередньому кварталі, що було спричинене тривалим спадом нерухомості й незахищеністю роботи.