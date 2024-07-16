Стоимость нефти упала из-за замедления китайской экономики

Цены на нефть снизились во вторник из-за беспокойства по поводу замедления китайской экономики, что повлечет за собой снижение спроса, хотя растет консенсус относительно того, что Федеральная резервная система США начнет снижать свою ключевую процентную ставку, сообщает Enkorr.

Фьючерсы на Brent упали на 21 цент, или 0,25%, до $84,64 за баррель, на 04:08 по Гринвичу, а американская нефть West Texas Intermediate (WTI) упала на 25 центов, или 0,31%, до $81,66.

Рыночный стратег IG Yeap Jun Rong сказал в электронном письме, что более слабая динамика китайских экономических данных "подвергает сомнению то, что участники рынка слишком оптимистичны относительно прогнозов спроса на нефть в Китае".

Согласно официальным данным, вторая по величине экономика мира выросла на 4,7% в апреле-июне. Это самый низкий показатель I квартала 2023 года и не соответствует прогнозу 5,1% в опросе Reuters. Он также замедлился по сравнению с 5,3% ростом в предыдущем квартале, что было вызвано продолжительным спадом недвижимости и незащищенностью работы.