У низці регіонів запровадили аварійні відключення електрики

В низці областей України через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Харківська область

Окрім погодинних графіків відключень, на тлі аномальної спеки, також застосуються й аварійні. Обмеження розповсюджуються на всі райони області.

Дніпропетровська область

"Через збільшення дефіциту електроенергії у Дніпропетровській області введені екстрені відключення світла. Таке розпорядження дав НЕК Укренерго" , - повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі.

Зазначається, що під час екстрених відключень, графіки, які були спрогнозовані раніше - не діють.

Полтавська область

Окрім того, аварійні відключення також діють й у Полтавській області. З 09:58 в регіоні були додатково застосовані 2 черги графіка екстрених енергообмежень.

Донецька область

Також через збільшення дефіциту електроенергії екстрені відключення були введені й у Донецькій області.

Погодинні та екстрені графіки відключень

Наразі в Україні діють два основних типи відключень:

стабілізаційні; аварійні.

Стабілізаційні відключення запроваджуються для вирівнювання навантаження на енергетичну систему з метою її перевантаження. Графіки планують заздалегідь, у зв'язку з чим це дозволяє громадянам підготуватись до обмежень.Загалом обмеження тривають протягом декількох годин, але це залежить від потреб енергосистеми.

Аварійні відключення, своєю чергою, запроваджуються з метою негайного усунення небезпеки аварійних ситуацій, які можуть призвести до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Відповідно, вони відбуваються раптово й без попереджень, а їх тривалість залежить від часу, необхідного для усунення аварій або ж ризиків.

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців ворог посилив масовані обстріли проти України. Зокрема під удари потрапляли об'єкти енергетичної інфраструктури, що спровокувало повернення вищезгаданих графіків відключень.

Значний дефіцит енергії в країні є результатом 8 масованих атак росіян, внаслідок яких Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій.

Як приклад, така потужність дорівнює літньому споживанню у пікові години у Нідерландах, Фінляндії або ж Словаччини разом з країнами Балтії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ймовірно ситуація зі світлом повинна буде покращитись вже у 20 числа липня. Тоді ж будуть завершені ремонтні роботи на деяких об'єктах генерації.

Також можливо й те, що вже у вересні відключення, можливо взагалі перестануть застосовувати. Втім, такий сценарій не буде довготривалим.