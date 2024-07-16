В ряде регионов ввели аварийные отключения электричества

В ряде областей Украины из-за аномальной жары и увеличения дефицита в энергосистеме были введены экстренные отключения света, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Харьковская область

Кроме почасовых графиков отключений, на фоне аномальной жары, также применятся и аварийные. Ограничения распространяются на все районы области.

Днепропетровская область

"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Такое распоряжение дал НЭК Укрэнерго" , - сообщает ДТЭК Днепровские электросети.

Отмечается, что во время экстренных отключений, графики, которые были спрогнозированы ранее - не действуют.

Полтавская область

Кроме того, аварийные отключения также действуют и в Полтавской области. С 09:58 в регионе были дополнительно применены 2 очереди графика экстренных энергоограничений.

Донецкая область

Также из-за увеличения дефицита электроэнергии экстренные отключения были введены и в Донецкой области.

Почасовые и экстренные графики отключений

Сейчас в Украине действуют два основных типа отключений:

стабилизационные;

аварийные.

Стабилизационные отключения вводятся для выравнивания нагрузки на энергетическую систему с целью ее перегрузки. Графики планируют заранее, в связи с чем это позволяет гражданам подготовиться к ограничениям, в целом ограничения продолжаются в течение нескольких часов, но это зависит от потребностей энергосистемы. Аварийные отключения, в свою очередь, вводятся с целью немедленного устранения опасности аварийных ситуаций, которые могут привести к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры. Соответственно, они происходят внезапно и без предупреждений, а их продолжительность зависит от времени, необходимого для устранения аварий или рисков.

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев враг усилил массированные обстрелы против Украины. В частности под удары попадали объекты энергетической инфраструктуры, что спровоцировало возвращение вышеупомянутых графиков отключений.

Значительный дефицит энергии в стране является результатом 8 массированных атак россиян, в результате которых Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций.

В качестве примера, такая мощность равна летнему потреблению в пиковые часы в Нидерландах, Финляндии или Словакии вместе со странами Балтии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вероятно ситуация со светом должна будет улучшиться уже в 20 числа июля. Тогда же будут завершены ремонтные работы на некоторых объектах генерации.

Также возможно и то, что уже в сентябре отключения, возможно вообще перестанут применять. Впрочем, такой сценарий не будет долговременным.