В енергосистемі збільшився дефіцит, у низці областей – аварійні відключення

Уночі 16 липня вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб'єктів. Дефіцит в енергосистемі збільшився.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

"Діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби" , – йдеться в повідомленні.

Учора повідомляли, що до 16:00 будуть діяти одночасно три черги відключень, а далі до кінця доби – чотири.

О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях