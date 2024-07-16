В енергосистемі збільшився дефіцит, у низці областей – аварійні відключення
Уночі 16 липня вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб'єктів. Дефіцит в енергосистемі збільшився.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби", – йдеться в повідомленні.
Учора повідомляли, що до 16:00 будуть діяти одночасно три черги відключень, а далі до кінця доби – чотири.
О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях
"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", – зазначили в компанії.