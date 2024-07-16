В энергосистеме увеличился дефицит, в ряде областей – аварийные отключения
Ночью 16 июля вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов. Дефицит в энергосистеме увеличился.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток", – говорится в сообщении.
Вчера сообщали, что к 16:00 будут действовать одновременно три очереди отключений, а дальше до конца суток – четыре.
В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду применения аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях
"Энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу", – отметили в компании.