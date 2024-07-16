В энергосистеме увеличился дефицит, в ряде областей – аварийные отключения

Ночью 16 июля вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов. Дефицит в энергосистеме увеличился.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток" , – говорится в сообщении.

Вчера сообщали, что к 16:00 будут действовать одновременно три очереди отключений, а дальше до конца суток – четыре.

В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду применения аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях