ЄС може запровадити мита ще на три продукти з України – єврокомісар

Україна наближається до лімітів на постачання до ЄС меду, кукурудзи й курятини.﻿ Про це заявив єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський, повідомляє Економічна правда.

До перевищення квот найближчим є мед, експорт якого сягнув вже 89% від лімітів, кукурудза – 67% та курятина – 59%.

Повідомляється, що ЄС спостерігає за ситуацією щодо чутливих для їх ринку продуктів.

Чинний регламент безмитної торгівлі для України передбачає механізм "екстреного гальмування" для окремих продуктів.

Зазначається, що він спрацьовує автоматично, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного імпорту, зареєстрованого між 1 липня 2021 року та 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зменшив квоту на експорт цукру до країн ЄС до нуля, тобто – зупинив експорт до кінця року. ЄС з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо нових найменувань українських товарів – яєць та цукру.

Також Європейський Союз із 19 червня повернув мита на овес з України через перевищення встановлених квот.