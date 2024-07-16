ЕС может ввести пошлины еще на три продукта из Украины – еврокомиссар

Украина приближается к лимитам на поставки в ЕС меда, кукурузы и курятины.﻿ Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский, сообщает Экономическая правда.

К превышению квот ближайшим является мед, экспорт которого достиг уже 89% от лимитов, кукуруза - 67% и курятина - 59%.

Сообщается, что ЕС наблюдает за ситуацией по чувствительным для их рынка продуктам.

Действующий регламент беспошлинной торговли для Украины предусматривает механизм "экстренного торможения" для отдельных продуктов.

Отмечается, что он срабатывает автоматически, если объемы импорта достигают среднегодового импорта, зарегистрированного между 1 июля 2021 года и 31 декабря 2023 года.

Напомним, Кабинет министров уменьшил квоту на экспорт сахара в страны ЕС до нуля, то есть - остановил экспорт до конца года. ЕС со 2 июля задействовал механизм защитных пошлин в отношении новых наименований украинских товаров - яиц и сахара.

Европейский Союз с 19 июня возвращает пошлины на овес из Украины из-за превышения установленных квот.