Двох прокурорів викрили на хабарі у 170 тисяч доларів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили на одержанні хабаря у 170 тисяч доларів прокурорів Офісу Генерального прокурора, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

"Вчора САП та НАБУ викрили двох прокурорів на отриманні неправомірної вигоди. Одного з них затримали на робочому місці. За інформацією слідства, вони одержали 170 тисяч доларів США за прийняття рішення про закриття кримінального провадження" , - йдеться у повідомленні Генерального прокурора України Андрія Костіна.

Зазначається, що наразі одного з прокурорів вже затримано. Йому повідомлено про підозру.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.