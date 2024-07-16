Двух прокуроров разоблачили на взятке в 170 тысяч долларов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили на получении взятки в 170 тысяч долларов прокуроров Офиса Генерального прокурора, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Вчера САП и НАБУ разоблачили двух прокуроров на получении неправомерной выгоды. Один из них был задержан на рабочем месте. По информации следствия, они получили 170 тысяч долларов США за принятие решения о закрытии уголовного производства" , - говорится в сообщении Генерального прокурора Украины Андрея Костина.

Отмечается, что в настоящее время один из прокуроров уже задержан. Ему сообщено о подозрении.

Также решается вопрос о сообщении о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им мер.