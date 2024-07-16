Маск щомісяця виділятиме $45 млн на президентську кампанію Трампа – WSJ

Американський мільярдер Ілон Маск планує виділяти близько 45 мільйонів доларів на місяць новому комітету, який підтримує президентську кампанію колишнього президента Дональда Трампа. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

Маск жертвуватиме кошти комітету політичних дій під назвою America PAC, серед інших спонсорів якого – Palantir Technologies, підприємці брати-близнюки Тайлер і Кемерон Вінклвосс, а також колишній посол США в Канаді Келлі Крафт та її чоловік Джо Крафт, який очолює Alliance Resource Partners.

За словами одного з членів комітету, його діяльність передусім спрямована на заклик виборців Трампа зареєструватись і переконувати їх голосувати достроково в так званих ключових штатах – тобто тих, де голосування може визначити результат виборів.

Комітетом політичних дій у США називається організація, що об'єднує донорів, які жертвують кошти на кампанію одного з кандидатів у президенти. Сума пожертвувань у такі комітети не обмежена.

Згідно з поданою в понеділок звітністю, за тримісячний період, що закінчився 30 червня, America PAC отримала 8,75 мільйона доларів пожертвувань. Серед донорів були перераховані зокрема ті, хто пов’язаний з Маском.

Раніше агентство Bloomberg повідомило, що Маск зробив пожертвування комітету, який працює над тим, щоб Дональд Трамп виграв вибори президента США. Однак сума внеску від Маска не повідомлялась.

Ще у березні Маск говорив, що не буде давати коштів на передвиборчу кампанію жодному кандидату на виборах президента США.