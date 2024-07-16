Маск ежемесячно будет выделять $45 млн на президентскую кампанию Трампа – WSJ

Американский миллиардер Илон Маск планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому комитету, который поддерживает президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, сообщает Европейская правда.

Маск будет жертвовать средства комитету политических действий под названием America PAC, среди других спонсоров которого – Palantir Technologies, предприниматели братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который возглавляет Alliance Resource Partners.

По словам одного из членов комитета, его деятельность прежде всего направлена на призыв избирателей Трампа зарегистрироваться и убеждать их голосовать досрочно в так называемых ключевых штатах – то есть тех, где голосование может определить результат выборов.

Комитетом политических действий в США называется организация, объединяющая доноров, которые жертвуют средства на кампанию одного из кандидатов в президенты. Сумма пожертвований в такие комитеты не ограничена.

Согласно поданной в понедельник отчетности, за трехмесячный период, закончившийся 30 июня, America PAC получила 8,75 миллиона долларов пожертвований. Среди доноров были перечислены в частности те, кто связан с Маском.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Маск сделал пожертвование комитету, который работает над тем, чтобы Дональд Трамп выиграл выборы президента США. Однако сумма взноса от Маска не сообщалась.

Еще в марте Маск говорил, что не будет давать средств на предвыборную кампанию ни одному кандидату на выборах президента США.