Британська розвідка: РФ прагне запобігти виїзду потенційних призовників

Розвідувальна спільнота Великої Британії розповіла про зусилля влади РФ із запобігання втечі з країни потенційних призовників, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 16 липня.

Відомство, посилаючись на російське видання "Медуза", зазначає, що уряд РФ впроваджує систему обміну інформацією між Міністерством оборони та Федеральною службою безпеки.

Ця система, яка повинна повністю запрацювати до осіннього призову 2024 року, дозволить передавати дані про потенційних призовників до ФСБ (у Росії прикордонна служба перебуває в її підпорядкуванні. – Ред.) та запобігти їхній втечі з Росії.

У британській розвідці нагадують, що Росія проводить два призовні кампанії щороку, призиваючи понад 250 тисяч людей на рік.

Крім того, наголошує відомство, після оголошення часткової мобілізації в 2022 році сотні тисяч росіян покинули країну, причому непропорційно більша їхня частина була зосереджена серед молодих і високоосвічених людей, що мало негативний ефект на ринок праці.