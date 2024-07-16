Британская разведка: РФ стремится предотвратить выезд потенциальных призывников

Разведывательное сообщество Великобритании рассказало об усилиях властей РФ по предотвращению побега из страны потенциальных призывников, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 16 июля.

Ведомство, ссылаясь на российское издание "Медуза", отмечает, что правительство РФ внедряет систему обмена информацией между Министерством обороны и Федеральной службой безопасности для передачи данных о потенциальных призывниках в пограничную службу ФСБ и предотвращения их побега из страны.

Как сообщается, эта система должна полностью заработать к осеннему призыву 2024 года.

В разведке напоминают, что Россия проводит две призывные кампании ежегодно, призывая более 250 тысяч человек в год.

Кроме того, отмечает ведомство, после объявления частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч россиян покинули страну, причем непропорционально большую их часть составляли молодые и высокообразованные люди, что оказало негативный эффект на рынок труда.