Латвія і Німеччина спільно закуплять для України безпілотники

Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України, повідомляє Європейська правда.

На саміті НАТО у Вашингтоні Латвія і Німеччина домовилися про поглиблення співпраці в межах коаліції безпілотників для забезпечення замовлень безпілотників на підтримку України.

"У межах коаліції безпілотників буде реалізовано ініціативу щодо забезпечення України розвідувальними безпілотниками, броньованими безпілотниками, безпілотниками, оснащеними штучним інтелектом, а також засобами захисту від безпілотників" , – сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Цього можна досягти, запропонувавши іншим учасникам коаліції укласти договори з виробниками безпілотників у Латвії та Німеччині" , – додав він.

Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування як для підтримки України, так і для зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.