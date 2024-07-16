Латвія і Німеччина спільно закуплять для України безпілотники
Латвія і Німеччина домовилися про спільну закупівлю безпілотників для підтримки України, повідомляє Європейська правда.
На саміті НАТО у Вашингтоні Латвія і Німеччина домовилися про поглиблення співпраці в межах коаліції безпілотників для забезпечення замовлень безпілотників на підтримку України.
"У межах коаліції безпілотників буде реалізовано ініціативу щодо забезпечення України розвідувальними безпілотниками, броньованими безпілотниками, безпілотниками, оснащеними штучним інтелектом, а також засобами захисту від безпілотників", – сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
"Цього можна досягти, запропонувавши іншим учасникам коаліції укласти договори з виробниками безпілотників у Латвії та Німеччині", – додав він.
Під час саміту НАТО члени коаліції безпілотників підписали Меморандум про взаєморозуміння для координації співробітництва, розвитку безпілотних технологій та їх застосування як для підтримки України, так і для зміцнення обороноздатності країн-членів альянсу.