Латвия и Германия совместно закупят для Украины беспилотники

Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

На саммите НАТО в Вашингтоне Латвия и Германия договорились об углублении сотрудничества в рамках коалиции беспилотников для обеспечения заказов беспилотников в поддержку Украины.

"В рамках коалиции беспилотников будет реализована инициатива по обеспечению Украины разведывательными беспилотниками, бронированными беспилотниками, беспилотниками, оснащенными искусственным интеллектом, а также средствами защиты от беспилотников" , – сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

"Этого можно достичь, предложив другим участникам коалиции заключить договоры с производителями беспилотников в Латвии и Германии" , – добавил он.

Во время саммита НАТО члены коалиции беспилотников подписали Меморандум о взаимопонимании для координации сотрудничества, развития беспилотных технологий и их применения как для поддержки Украины, так и для укрепления обороноспособности стран-членов альянса.