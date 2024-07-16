Рада скасувала податки для енергообладнання, яке імпортують до України

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №11258 і №11259, які скасували мито та податок на додану вартість на ввезення генераторів, акумуляторів, обладнання для вітро- та сонячної генерації. Їх підтримали 305 та 313 народних депутатів, повідомляє ЛігаБізнес.

Також податкові пільги стосуються обладнання для протимінної діяльності й обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.

Крім того, до переліку пільг додали тактичні навушники для військових.

У 2022 році Україна уже вводила податкові пільги для відновлення енергетики. З 9 листопада 2022 року Кабінет міністрів звільнив від податків імпорт генераторів, трансформаторів та акумуляторів. Це дозволило імпортувати десятки тисяч генераторів, сума наданої пільги сягнула сотень мільйонів гривень.

Надані пільги були короткостроковими й закінчились весною 2023 року.

Нові пільги будуть діяти до закінчення воєнного стану або до 1 січня 2026 року.