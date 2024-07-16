Рада отменила налоги для энергооборудования, которое импортируют в Украину

Верховная Рада приняла законопроекты №11258 и №11259, отменяющие пошлину и налог на добавленную стоимость на ввоз генераторов, аккумуляторов, оборудования для ветро- и солнечной генерации. Их поддержали 305 и 313 народных депутатов, сообщает Лига.Бизнес.

Также налоговые льготы касаются оборудования для противоминной деятельности и оборудования для изготовления средств противодействия техническим разведкам.

Кроме того, в список льгот добавили тактические наушники для военных.

В 2022 году Украина уже вводила налоговые льготы для восстановления энергетики. С 9 ноября 2022 года Кабинет Министров освободил от налогов импорт генераторов, трансформаторов и аккумуляторов. Это позволило импортировать десятки тысяч генераторов, сумма предоставленной льготы составила сотни миллионов гривен.

Предоставленные льготы были краткосрочными и закончились весной 2023 года.

Новые льготы будут действовать до окончания военного положения или до 1 января 2026 года.