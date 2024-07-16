ГУР та кіберволонтери атакували майже 100 російських сайтів

15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакувала близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії, повідомляє Українська правда.

Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.

Зазначається, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Зокрема, ураження зазнали: