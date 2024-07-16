Close button

ГУР та кіберволонтери атакували майже 100 російських сайтів

ГУР та кіберволонтери атакували майже 100 російських сайтів
Фото: Рixabay

15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакувала близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії, повідомляє Українська правда.

Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.

Зазначається, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.

Зокрема, ураження зазнали:

  • "MITgroup" — група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.
  • "Пермський завод промобладнання" — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.
  • "Обʼєднані кранові технології" — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.
  • "РУМОС-ЛАДА" — дилер автомобілів LADA.

Новини

Популярні теми форуму

analytics