ГУР та кіберволонтери атакували майже 100 російських сайтів
15 липня волонтерська хакерська спільнота спільно з кіберфахівцями ГУР МО України атакувала близько 100 веб-ресурсів у просторі держави-агресора Росії, повідомляє Українська правда.
Станом на 16 липня з переліку атакованих російських сайтів продовжують "лежати" 39.
Зазначається, що кібератака була спрямована на знищення внутрішньої інформації компаній, які обслуговують причетних до ведення війни проти України клієнтів з державного сектору Росії.
Зокрема, ураження зазнали:
- "MITgroup" — група компаній, яка займається розробкою корпоративних веб-сайтів.
- "Пермський завод промобладнання" — підприємство, що виготовляє та постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів.
- "Обʼєднані кранові технології" — торгово-виробнича компанія з виготовлення та реалізації вантажопідйомного обладнання.
- "РУМОС-ЛАДА" — дилер автомобілів LADA.