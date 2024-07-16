ГУР и киберволонтеры атаковали почти 100 российских сайтов
15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины атаковало около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России. Об этом говорится в сообщении ГУР, сообщает Украинская правда.
По состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39.
Отмечается, что кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, обслуживающих причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.
В частности, атаке подверглись:
- "MITgroup" - группа компаний, которая занимается разработкой корпоративных веб-сайтов.
- "Пермский завод промоборудования" - предприятие, которое производит и поставляет подъемное оборудование для промышленных объектов.
- "Объединенные крановые технологии" - торгово-производственная компания по изготовлению и реализации грузоподъемного оборудования.
- "РУМОС-ЛАДА" - дилер автомобилей LADA.