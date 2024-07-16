ГУР и киберволонтеры атаковали почти 100 российских сайтов

15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами ГУР МО Украины атаковало около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России.﻿ Об этом говорится в сообщении ГУР, сообщает Украинская правда.

По состоянию на 16 июля из перечня атакованных российских сайтов продолжают "лежать" 39.

Отмечается, что кибератака была направлена на уничтожение внутренней информации компаний, обслуживающих причастных к ведению войны против Украины клиентов из государственного сектора России.

В частности, атаке подверглись: