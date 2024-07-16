Порошенко вніс заставу за ексрозвідника Червінського

Благодійний фонд лідера партії "Європейська солідарність", нардепа Петра Порошенка вніс заставу за колишнього співробітника Головного управління розвідки Романа Червінського, повідомляє Українська правда.

П'ятий президент України оприлюднив відповідну платіжку.

Ексрозвідник Роман Червінський перебував під арештом з квітня 2023 року. Рішення про заставу ухвалив апеляційний суд Кропивницького.

Що відомо про справу Червінського