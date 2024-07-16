Порошенко внес залог за экс-разведчика Червинского

Благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко внес залог за бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского, сообщает Украинская правда.

Пятый президент Украины обнародовал соответствующую платежку.

Экс-разведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Решение о залоге принял апелляционный суд Кропивницкого.

Что известно о деле Червинского