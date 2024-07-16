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Порошенко внес залог за экс-разведчика Червинского

Порошенко внес залог за экс-разведчика Червинского
Фото: скриншот

Благотворительный фонд лидера партии "Европейская солидарность", нардепа Петра Порошенко внес залог за бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского, сообщает Украинская правда.

Пятый президент Украины обнародовал соответствующую платежку.

Экс-разведчик Роман Червинский находился под арестом с апреля 2023 года. Решение о залоге принял апелляционный суд Кропивницкого.

Что известно о деле Червинского

  • 20 апреля 2023 года УП рассказала в своем материале о том, что СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".
  • 21 апреля 2023 года Червинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.
  • А уже 24 апреля Служба безопасности Украины задержала Червинского. Суд арестовал его.
  • Сам экс-разведчик заявил о политическом давлении, дело он считает сфальсифицированным. 
  • В декабре 2023 года Червинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

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