Ротація, комплектування та озброєння для ЗСУ: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки Верховного головнокомандувача, основними темами якого були ситуація на фронті, комплектування та ротація підрозділів, а також озброєння для ЗСУ.

Про це йдеться﻿ в дописі Зеленського у Telegram-каналі.

На Ставці з доповіддю виступив головком Олександр Сирський, який розповів про ситуацію на основних напрямках – Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Куп’янськ, Вовчанськ та інші. Обговорили задуми окупантів та відповідь України.

"Багато часу присвятили темі комплектації бригад для ротації на найскладніших ділянках: люди, зброя, військова техніка, належне матеріально-технічне забезпечення. Доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич" , – написав Зеленський.

Також на Ставці йшлося про озброєння українського виробництва (снаряди, дрони, техніку) та надходження від західних партнерів