Ротация, комплектование и вооружение для ВСУ: Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки Верховного главнокомандующего, основными темами которого были ситуация на фронте, комплектование и ротация подразделений, а также вооружение для ВСУ.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.

На Ставке с докладом выступил главком Александр Сырский, который рассказал о ситуации на основных направлениях – Покровске, Торецке, Часов Яре, Купянске, Волчанске и других. Обсудили замыслы окупантов и ответ Украины.

"Много времени посвятили теме комплектации бригад для ротации на сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. Докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич" , - написал Зеленский.

Также на Ставке говорилось о вооружении украинского производства (снаряды, дроны, технику) и поступлениях от западных партнеров.