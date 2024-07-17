Єменські хусити атакували два танкери з російським вантажем

Єменські хусити атакували 15 липня два танкери, які перевозили російський вантаж.﻿﻿ Про це заявив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко, повідомляє Українська правда.

Танкер CHIOS LION перевозив з російського Туапсе 100 тис. тонн сирої нафти.

Танкер, який атакували надводні безпілотники у Червоному морі, отримав пошкодження. Екіпаж не постраждав. Повідомляється про незначні пошкодження лівого борту.

Ще один танкер з російським вантажем, що потрапив в халепу - BENTLEY I, він вийшов з порту Тамань і його порт призначення - Шанхай.

BENTLEY I атакували три надводі катери, два малі човни та одне безпілотне надводне судно. Згадують ще й про удар протикорабельної балістичної ракети. Про наслідки поки невідомо.

Центральне командування США підтвердило напад хуситів на BENTLEY I та CHIOS LION.