Єменські хусити атакували два танкери з російським вантажем
Єменські хусити атакували 15 липня два танкери, які перевозили російський вантаж. Про це заявив керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко, повідомляє Українська правда.
Танкер CHIOS LION перевозив з російського Туапсе 100 тис. тонн сирої нафти.
Танкер, який атакували надводні безпілотники у Червоному морі, отримав пошкодження. Екіпаж не постраждав. Повідомляється про незначні пошкодження лівого борту.
Ще один танкер з російським вантажем, що потрапив в халепу - BENTLEY I, він вийшов з порту Тамань і його порт призначення - Шанхай.
BENTLEY I атакували три надводі катери, два малі човни та одне безпілотне надводне судно. Згадують ще й про удар протикорабельної балістичної ракети. Про наслідки поки невідомо.
Центральне командування США підтвердило напад хуситів на BENTLEY I та CHIOS LION.