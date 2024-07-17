Йеменские хуситы атаковали два танкера с российским грузом

Йеменские хуситы атаковали 15 июля два танкера, которые перевозили российский груз.﻿ Об этом заявил руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований, главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко, сообщает Украинская правда.

Танкер CHIOS LION перевозил из российского Туапсе 100 тыс. тонн сырой нефти.

Танкер, который атаковали надводные беспилотники в Красном море, получил повреждения. Экипаж не пострадал. Сообщается о незначительных повреждениях левого борта.

Еще один танкер с российским грузом, попавший в беду - BENTLEY I, он вышел из порта Тамань и его порт назначения - Шанхай.

BENTLEY I атаковали три надводных катера, две малые лодки и одно беспилотное надводное судно. Упоминают еще и об ударе противокорабельной баллистической ракеты. О последствиях пока неизвестно.

Центральное командование США подтвердило нападение хуситов на BENTLEY I и CHIOS LION.