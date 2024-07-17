Курс валют НБУ на 17 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 17 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 16 липня досяг рівня 41.2575 за 1 долар.
Євро подорожчав на 25 коп. до 44.9789 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 30 коп. до 53.5027 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 24 коп. до 46.0823 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 3 коп. до 10.5440 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.257 500
|EUR
|Євро
|44.978 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.502 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46.082 300
|PLN
|Польський злотий
|10,544 000
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.