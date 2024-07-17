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Курс валют НБУ на 17 липня

Курс валют НБУ на 17 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 17 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 липня досяг рівня 41.2575 за 1 долар.

Євро подорожчав на 25 коп. до 44.9789 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 30 коп. до 53.5027 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 24 коп. до 46.0823 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 3 коп. до 10.5440 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.257 500 +0.2468
EUR Євро 44.978 900 +0.2526
GBP Фунт стерлінгів 53.502 700 +0.3016
CHF Швейцарський франк 46.082 300 +0.2398
PLN Польський злотий 10,544 000 +0.0257

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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