Курс валют НБУ на 17 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 17 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 липня досяг рівня 41.2575 за 1 долар.

Євро подорожчав на 25 коп. до 44.9789 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 30 коп. до 53.5027 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 24 коп. до 46.0823 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 3 коп. до 10.5440 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.257 500 EUR Євро 44.978 900 GBP Фунт стерлінгів 53.502 700 CHF Швейцарський франк 46.082 300 PLN Польський злотий 10,544 000

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.